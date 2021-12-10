Общество

Борис Елкин рассказал о новом формате новогодней ярмарки в Пскове

Глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram рассказал о новом формате новогодней ярмарки в Пскове.

«К 20 декабря планируем начать новогоднюю ярмарку. Ее формат будет новым. Исключительно ремесленная ярмарка. Будут продукты и товары местного производства, наших фермерских хозяйств», - сказал он.

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Сити-менеджер отметил, что в Пскове будут стараться постепенно уходить от стандартных палаток на ярмарке, применяя деревянные конструкции. «В этом году их будет установлено 10. В последующих годах будем стараться увеличивать их количество», - добавил Борис Елкин.