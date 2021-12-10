Дополнительные ограничения из-за COVID-19 сняли в двух районах Псковской области

Дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса сняли в Пушкиногорском и Пустошкинском районах. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По его словам, на сегодняшний день ситуация в муниципалитетах выровнялась. «Дополнительные ограничения сыграли свою роль и будут отменены с понедельника», – добавил глава региона. Ранее он допускал возможность продления ограничительных мер в Пустошкинском районе из-за их несоблюдения.
Михаил Ведерников отметил, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области продолжает улучшаться. По количеству новых случаев заражения в сутки регион вернулся к статистике октября. При этом уровень заболеваемости в области продолжает оставаться выше общероссийского.
«Тем не менее, коренного перелома в сторону улучшения ситуации пока не произошло, и вряд ли произойдет, но в наших силах сделать так, чтобы кривая заболевания постепенно снижалась», - сказал Михаил Ведерников.
В области по-прежнему фиксируется высокая степень загрузки реанимационного коечного фонда. На стационарном и амбулаторном лечении находится более 4,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что сегодня наиболее сложная ситуация складывается в Порховском и Новосокольническом районах, туда направили межведомственные комиссии для анализа ситуации и оказания необходимой помощи и поддержки.