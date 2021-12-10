Общество

Дополнительные ограничения из-за COVID-19 сняли в двух районах Псковской области

Дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса сняли в Пушкиногорском и Пустошкинском районах. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В конце ноября непростая эпидобстановка сложилась в Пушкиногорском и Пустошкинском районах. Туда выехали комиссии с проверками соблюдения всех действующих ограничений. И, что характерно, они выявили целый ряд грубых нарушений. Это вынудило нас принять достаточно жесткие, но необходимые меры, в том числе, ввести дополнительные ограничения для этих двух районов», - напомнил Михаил Ведерников.

По его словам, на сегодняшний день ситуация в муниципалитетах выровнялась. «Дополнительные ограничения сыграли свою роль и будут отменены с понедельника», – добавил глава региона. Ранее он допускал возможность продления ограничительных мер в Пустошкинском районе из-за их несоблюдения.

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Михаил Ведерников отметил, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области продолжает улучшаться. По количеству новых случаев заражения в сутки регион вернулся к статистике октября. При этом уровень заболеваемости в области продолжает оставаться выше общероссийского.

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«Тем не менее, коренного перелома в сторону улучшения ситуации пока не произошло, и вряд ли произойдет, но в наших силах сделать так, чтобы кривая заболевания постепенно снижалась», - сказал Михаил Ведерников.

В области по-прежнему фиксируется высокая степень загрузки реанимационного коечного фонда. На стационарном и амбулаторном лечении находится более 4,5 тысячи человек.

«Главный риск для нас заключается в том, что новый всплеск заболеваемости может наступить до того, как регион справится с текущей волной COVID-19. Такую нагрузку региональная система здравоохранения вряд ли выдержит. Во всех муниципалитетах должен быть обеспечен постоянный контроль над соблюдением всех действующих ограничительных мер», - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что сегодня наиболее сложная ситуация складывается в Порховском и Новосокольническом районах, туда направили межведомственные комиссии для анализа ситуации и оказания необходимой помощи и поддержки.