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Общество

Псковича возмутила очередь в почтовом отделении на Рижском проспекте

11.12.2021 16:44|ПсковКомментариев: 0

Жителя города Пскова возмутила очередь, которая днем 11 декабря образовалась в почтовом отделении на Рижском проспекте. Свою жалобу он прислал в редакцию Псковской Ленты Новостей. 

 

 

«Вот так обстоят дела в отделении Почты России на Рижском проспекте. Работают всего два окошка, полный разброд в общей очереди. Автомат с талонами  уже не работает около полугода. Почту России не победить», - написал мужчина. 

Жалобу прокомментировали в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России». «Приносим извинения жителям нашего города и области за доставленные неудобства. Действительно, из-за нехватки персонала и текущего высокого сезона распродаж наши клиенты зачастую ожидают получения почтовой услуги в очереди», - пояснили в организации. 

Клиентам Почты России также напомнили, что многие почтовые услуги сегодня можно получить онлайн. С помощью мобильного приложения можно вызвать курьера на дом или записаться на удобное время и получить посылку в почтовом отделении вне очереди. Также можно вызвать почтальона на дом, позвонив по бесплатному телефону: ‪8-800-1-000-000. Полный перечень услуг размещен на сайте и в мобильном приложении Почты России.‬

Теги: #псков #Почта России #рижский проспект
Источник: Псковская Лента Новостей
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