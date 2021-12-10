Общество

Псковский губернатор опроверг слухи о запрете танцев на банкетах

Введенные в Псковской области антикоронавирусные ограничения не подразумевают запрета танцевать на банкетах. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В адрес главы региона в социальных сетях поступило множество обращений. Многие, в частности, касались введенных на территории области ограничений.

«Было много комментариев по поводу якобы запрета танцев на банкетах. Такого ограничения, конечно, нет. По-прежнему пока запрещены только дискотеки и работа ночных клубов. На банкетах танцевать можно», - подчеркнул губернатор.

Напомним, в соответствии с новым указом главы региона, в области разрешено проводить в заведениях общественного питания одновременно несколько банкетов или банкет и концерт.