Общество

Выпускники великолукской гимназии стали участниками конгресса молодых ученых в Сочи

Выпускники гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки Владислав Гончаров и Анна Никитина принимают участие в конгрессе молодых ученых, который проходит в Сочи в парке науки и искусства «Сириус». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-усадьбе С. В. Ковалевской.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт музея-усадьбы С. В. Ковалевской

Конгресс молодых ученых объединил представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, которые добились значимых результатов в своих исследованиях.

«Фото на фоне Сатурна очень символично! Ведь одна из известных работ Софьи Васильевны Ковалевской - это работа "Дополнения и замечания к исследованию о форме кольца Сатурна"», - отметили в музее.

«Ребята, мы вами гордимся! Вы большие молодцы!» - обратились к Владиславу Гончарову и Анне Никитиной в учреждении.

Ранее сообщалось, что в конгрессе молодых ученых в Сочи принимает участие ученик 10 класса Палкинской средней школы.