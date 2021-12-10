Общество

Омбудсмен наградил настоятелей псковских храмов за вклад в защиту прав человека

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провел торжественный прием, посвященный Дню прав человека. На нем он вручил благодарственные письма представителям общественных и религиозных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Омбудсмен напомнил, что День прав человека отмечается 10 декабря — именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека — эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

«Указанная декларация, принятая почти сразу после страшной Второй мировой войны, стала первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Она включает в себя политические, гражданские, социальные, экономические, культурные и экологические права граждан всех стран мира. 4 декабря 1950 года Генеральная Ассамблея ООН официально установила празднование Международного дня прав человека и предложила всем государствам и заинтересованным организациям проводить соответствующие мероприятия», - рассказал Дмитрий Шахов.

Благодарности омбудсмена за большой личный вклад в обеспечение прав человека в Псковской области и эффективное взаимодействие, а также активную общественную и подвижническую деятельность получили: