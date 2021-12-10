Общество

Александр Котов: Четкое следование принципам Конституции гарантирует развитие регионов и России в целом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей области с Днем Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«12 декабря мы отмечаем один из самых значимых государственных праздников – День Конституции РФ. Основной закон имеет высшую юридическую силу на всей территории страны и определяет сущность государственного устройства, базовые общественные отношения и правовой статус личности. К Конституции нельзя относиться как к рамочному документу, скорее, это инструкция к действию для граждан и власти – только четкое следование задекларированным в Конституции принципам гарантирует развитие каждого региона и России в целом, соблюдение прав отдельного человека и внимание к общественным интересам», - отметил он.

Уважение к основному закону страны должно стать неотъемлемой частью самосознания каждого гражданина, подчеркнул спикер регионального парламента. «В этом залог взаимного уважения и укрепления российской государственности! С праздником! С Днем Конституции Российской Федерации!» - добавил Александр Котов.