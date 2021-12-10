Александр Котов: Четкое следование принципам Конституции гарантирует развитие регионов и России в целом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей области с Днем Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Уважение к основному закону страны должно стать неотъемлемой частью самосознания каждого гражданина, подчеркнул спикер регионального парламента. «В этом залог взаимного уважения и укрепления российской государственности! С праздником! С Днем Конституции Российской Федерации!» - добавил Александр Котов.