Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем Конституции

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил жителей области с Днем Конституции РФ.

Фото: страница Александра Козловского в социальной сети «ВКонтакте»

«Сегодня День Конституции символизирует современную Россию – свободную и великую страну, сила которой в сплоченности и единстве нашего народа. Основной закон утверждает равные для всех политические, экономические права и свободы. Соблюдение Конституции обеспечивает возможность каждому гражданину жить свободно, ощущая уверенность в завтрашнем дне», - отметил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».