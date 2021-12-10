Общество

Власти Великих Лук поздравили горожан с Днем Конституции

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев поздравили великолучан с Днем Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

«Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция нашей страны стала фундаментом развития России как демократического, правового и социального государства, где права и свободы граждан являются основополагающими ценностями. Современная Конституция надежно защищает традиционные духовные ценности нашего народа, его историю и культуру, закрепляет принципы социальной справедливости и предоставляет всем жителям России равные возможности для участия в общественной и политической жизни государства. Основываясь на нормах Конституции, руководство нашей страны сегодня осуществляет политику, направленную на укрепление могущества России на международной арене, на ее стабильное социально-экономическое развитие, обеспечение достойной жизни российских граждан», - говорится в поздравлении.

Градоначальники подчеркнули, что общая задача граждан — сохранять и приумножать ценности и богатства страны, четко следовать букве и духу основного закона России. «Только совместной созидательной работой мы сможем внести значимый вклад в развитие Псковской области и нашего государства, сделаем Великие Луки экономически сильным и благоустроенным городом», - отметили они.

Николай Козловский и Андрей Беляев пожелали великолучанам крепкого здоровья, сил и энергии для воплощения в жизнь намеченных планов, успехов, благополучия и счастья, тепла и согласия в семьях.