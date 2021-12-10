Общество

Места продажи пиротехники проверили в Усвятском районе

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области проверили места продажи пиротехники в Усвятском районе 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проведены рейды в каждом из 24 муниципальных районов Псковской области и двух городских округах. В ходе данных мероприятий особое внимание уделено местам реализации пиротехнической продукции в торговых точках, расположенных на территории Усвятского района», - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напомнили гражданам о важности соблюдения требований пожарной безопасности в преддверии новогодних и рождественских праздников.

В ходе профилактического рейда соблюдены санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические правила, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.