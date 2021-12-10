Общество

Игорь Иванов: Профсоюзы внесли значимый вклад в анализ, разработку и принятие Конституции

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днем Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Сегодня особенный день – День Конституции Российской Федерации. В основном законе нашей страны закреплены самые главные свободы и обязанности граждан, определены правила и нормы, на основе которых создаются все законы в стране. Россия – страна с многовековой историей, объединяющая в себе разные культуры и народы. И Псковская область – это одна из частей большой и сильной страны. Наша область стоит на западной границе страны. Россия начинается здесь! Псковичи своим трудом, достижениями в различных отраслях, развитием масштабных проектов в туризме, спорте вносят огромный вклад в развитие страны. Главным законом страны нам гарантировано здравоохранение, образование и основные свободы, реализация которых зависит от вклада и гражданской активности каждого», - ответил он.

Профсоюзы – часть одного из основных общественных институтов страны, позволяющего реализовать права граждан на достойный труд и его оплату, напрямую влияющий на развитие страны и благосостояние граждан, подчеркнул Игорь Иванов. «Как институт гражданского общества, профсоюзы внесли значимый вклад в анализ, разработку и принятие главного законы нашего государства. В Конституции Российской Федерации есть частичка, вложенная каждым членом профсоюза, каждым из нас», - сказал он.

«Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны и желаю мирного неба, счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», - добавил Игорь Иванов.