Игорь Иванов: Профсоюзы внесли значимый вклад в анализ, разработку и принятие Конституции

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днем Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Профсоюзы – часть одного из основных общественных институтов страны, позволяющего реализовать права граждан на достойный труд и его оплату, напрямую влияющий на развитие страны и благосостояние граждан, подчеркнул Игорь Иванов. «Как институт гражданского общества, профсоюзы внесли значимый вклад в анализ, разработку и принятие главного законы нашего государства. В Конституции Российской Федерации есть частичка, вложенная каждым членом профсоюза, каждым из нас», - сказал он.
«Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны и желаю мирного неба, счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», - добавил Игорь Иванов.