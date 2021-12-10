Общество

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 13 декабря

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах — налипание мокрого снега. Днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах будет гололедица.

Температура на территории региона ожидается в интервале от -4 до +1 градуса. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление — высокое.