Юнармейцы сыграли в военно-спортивную игру «За Невель - 2021»

В городском парке Невеля прошла юнармейская военно-спортивная игра «За Невель - 2021», приуроченная к Дню Героев Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Юнармии».
Фото здесь и далее: региональное отделение «Юнармии»
«Цель мероприятия - воспитание чувства патриотизма средствами военно-спортивной игры. В мероприятии приняли участие четыре городских отряда юнармейцев. Ребята показали свои способности на различных этапах соревнования», - рассказали в региональном отделении «Юнармии».
Итоги:
Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Патриотическое воспитание».