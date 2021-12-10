Общество

Юнармейцы сыграли в военно-спортивную игру «За Невель - 2021»

В городском парке Невеля прошла юнармейская военно-спортивная игра «За Невель - 2021», приуроченная к Дню Героев Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Юнармии».

Фото здесь и далее: региональное отделение «Юнармии»

«Цель мероприятия - воспитание чувства патриотизма средствами военно-спортивной игры. В мероприятии приняли участие четыре городских отряда юнармейцев. Ребята показали свои способности на различных этапах соревнования», - рассказали в региональном отделении «Юнармии».

Итоги:

1 место — средняя школа №1 имени К. С. Заслонова;

2 место — средняя школа №2 имени Н. И. Ковалева;

3 место — средняя школа №5 имени В. В. Смирнова;

4 место — гимназия Невеля.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Патриотическое воспитание».