Общество

Лекарство от алкоголизма снизило риск смерти от COVID – исследование

Препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам можно использовать в качестве средства лечения COVID-19. Это показало исследование специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

Работа была мотивирована многообещающими наблюдениями за действием дисульфирама в биохимических и клеточных скринингах, а также в экспериментах на мышах, пишет газета «Известия».

Исследователи использовали вычислительные методы для анализа большой базы данных историй болезни из национальной системы здравоохранения по делам ветеранов. В анализ были включены 944 тысячи пациентов, которые прошли хотя бы один тест на SARS-CoV-2 в период с февраля 2020 года по февраль 2021-го. Из них 2 233 пациентам был прописан дисульфирам от алкоголизма. У ветеранов, принимавших дисульфирам, заболеваемость SARS-CoV-2 была на 34% ниже, чем у тех, кто не пил препарат. Более того, ни один из инфицированных из группы дисульфирама не умер.

Первыми на обратили внимание на дисульфирам российские ученые. Летом прошлого года группа химиков из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН с помощью молекулярного моделирования обнаружила, что дисульфирам может использоваться и для борьбы с SARS-CoV-2. Статья об открытии была опубликована в июльском номере журнала Mendeleev Communications.

Сегодня исследование механизма действия этого препарата все еще в процессе, сообщил заведующий базовой кафедрой органической химии ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН в НИУ ВШЭ Игорь Свитанько.