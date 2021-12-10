Общество

В России предложили проект борьбы с оживающими при таянии вечной мерзлоты вирусами

Потепление в северных широтах опасно пробуждением вирусов, которые до этого были скрыты под слоем мерзлоты. Москва, будучи председателем в Арктическом совете, предложила проект совместной борьбы с этой угрозой, заявил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.

«Имеется риск оживления старых вирусов и бактерий, которые просыпаются, которые оживляются. В этой связи Российская Федерация инициировала в рамках Арктического Совета проект "биобезопасность"», - приводит слова Николая Корчунова РИА Новости.

Дипломат пояснил, что этот проект предполагает, купирование всего спектра «рисков и опасностей, как связанных с деградацией мерзлоты, так и с будущими инфекционными заболеваниями, которых очевидно не будет меньше».

«Нам нужно заниматься ранним предупреждением и быть готовыми к тому, чтобы своевременно отражать эти опасности», - сказал Николай Корчунов.