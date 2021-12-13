Общество

Перевозимых без воды и еды коров задержали на границе по дороге в Невель

Ввести пять коров на территорию России запретили сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Сотрудники Псковской таможни и ПУ ФСБ России по Псковской области задержали в Невельском районе и передали должностным лицам ведомства транспортное средство, на котором перевозили крупный рогатый скот. Животных перемещали с территории Республики Беларусь в Невель.

Инспекторы провели ветеринарный контроль и установили, что перевозка проходила без ветеринарных сопроводительных документов и средств идентификации, подтверждающих проведение исследований, вакцинаций, обработок и происхождение коров. Кроме того, животных перевозили в неспециализированном автотранспортном средстве без воды и корма, а их маршрут движения не был согласован управлением Россельхознадзора.

По данному факту оформили протоколы об административных правонарушениях, также был подписан акт о возврате груза в Республику Беларусь.