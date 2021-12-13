Более 170 человек в Псковской области заразились COVID-19 за сутки, восемь скончались

172 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, за все время пандемии в области COVID-19 заболели 68 539 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
На данный момент в Псковской области провели 686 832 исследования на коронавирус, из них 1 478 – за прошедшие сутки. Выздоровели в регионе всего 59 795 пациентов, 151 человек избавился от болезни за сутки.
Умер от COVID-19 в области 1161 человек, за прошедшие сутки подтвердились восемь летальных случаев.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 22811
- Великие Луки – 11000
- Бежаницкий район – 721
- Великолукский район – 1795
- Гдовский район – 1131
- Дедовичский район – 1652
- Дновский район – 525
- Красногородский район – 678
- Куньинский район – 620
- Локнянский район – 493
- Невельский район – 2816
- Новоржевский район – 802
- Новосокольнический район – 1892
- Опочецкий район – 2080
- Островский район – 3065
- Палкинский район – 664
- Печорский район – 1467
- Плюсский район – 1108
- Порховский район – 2144
- Псковский район – 5684
- Пустошкинский район – 731
- Пушкиногорский район – 847
- Пыталовский район – 764
- Себежский район – 1561
- Стругокрасненский район – 987
- Усвятский район – 455
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46.