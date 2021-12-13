Общество

Более 170 человек в Псковской области заразились COVID-19 за сутки, восемь скончались

172 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, за все время пандемии в области COVID-19 заболели 68 539 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

На данный момент в Псковской области провели 686 832 исследования на коронавирус, из них 1 478 – за прошедшие сутки. Выздоровели в регионе всего 59 795 пациентов, 151 человек избавился от болезни за сутки.

Умер от COVID-19 в области 1161 человек, за прошедшие сутки подтвердились восемь летальных случаев.

Статистика по муниципалитетам: