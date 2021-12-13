Общество

Ушла из жизни член Совета псковского отделения Союза краеведов России Тамара Яковлева

Член Совета Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамара Яковлева умерла 12 декабря. Об этом в группе «Псковский краевед» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила председатель ПРО СКР Тамара Вересова.

Фото: группа «Псковский краевед» в социальной сети «ВКонтакте»

«Сегодня утром из Пустошки пришла печальная весть: вчера вечером не стало Тамары Ивановны Яковлевой. Это самое большое горе для ее сыновей – ушел самый дорогой человек на свете. Полторы недели назад я передавала для нее (сыну Сергею, живущему в Пскове) сборник Х Псковских международных краеведческих чтений, которые состоялись в Пустошке в октябре 2020 года только благодаря инициативе и хлопотам Тамары Ивановны, истинной подвижницы, преданной своей малой родине. Таких людей, особенно сейчас, встречаешь очень редко», - рассказала Тамара Вересова.

Тамара Яковлева была участником всех региональных конференций. В мае 2019 года она откликнулась и предложение принять участие в Международной Ганзейской конференции, организованной ПсковГУ (секция «Российско-Балтийское порубежье: пересечение судеб и культур» состояла исключительно из членов ПРО СКР и постоянных участников из республик ближнего зарубежья). «Только Тамара Ивановна отзывалась на любую мою просьбу о помощи, когда наши собрания или конференции проходили в Пскове. Ее уход – невосполнимая утрата для Псковского регионального отделения Союза краеведов России (ПРО СКР)», - отметила председатель ПРО СКР.

«Тамара Ивановна – редкий человек и для провинции: ее исследования всегда основывались на архивных источниках, причем она искала их и в не доступных ныне для многих из нас столичных архивах, приезжая, как истый "искатель", за свой счет. Краеведение занимало значительную часть в ее жизни. Уход Тамары Ивановны – и моя личная утрата. Мы никогда не прекращали общения. После получения сборника Х чтений разговаривали по телефону несколько раз…От имени нашего краеведческого сообщества выражаю самые глубокие соболезнования жителям Пустошки, ее коллегам-библиотекарям – мы скорбим вместе с ними», - написала Тамара Вересова.