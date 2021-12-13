Общество

Акцию «Подари ребенку праздник» проводят псковские профсоюзы

Молодежный совет СОП Псковский облсовпроф во второй раз проводит благотворительную акцию «Подари ребенку праздник». Принять участие в ней может каждый неравнодушный житель города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Члены профсоюза хотят помочь детям-воспитанникам детских домов и интернатных учреждений сохранить веру в новогоднее чудо. Как и в прошлом году, пожелания детей остаются прежними: подарки в виде сладостей, игрушек, настольных и развивающих игр, наборы для творчества, книги. Приглашаем всех псковичей и благотворительные организации принять участие в проведении акции», - рассказали в облсовпрофе.

Сбор подарков проходит с 13 декабря по 14 января на улице Советской, 15 в Пскове. По всем вопросам можно обратиться к председателю Молодежного совета СОП Псковский облсовпроф Наталье Мандзибуре, телефон: 72-82-18.