Акцию «Подари ребенку праздник» проводят псковские профсоюзы

Молодежный совет СОП Псковский облсовпроф во второй раз проводит благотворительную акцию «Подари ребенку праздник». Принять участие в ней может каждый неравнодушный житель города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Сбор подарков проходит с 13 декабря по 14 января на улице Советской, 15 в Пскове. По всем вопросам можно обратиться к председателю Молодежного совета СОП Псковский облсовпроф Наталье Мандзибуре, телефон: 72-82-18.