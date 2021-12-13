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Общество

Более 20 нарушений правил хранения оружия пресекли псковские росгвардейцы

13.12.2021 16:10|ПсковКомментариев: 0

Более 20 нарушений правил хранения оружия пресекли псковские росгвардейцы за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 6 по 12 декабря они провели 123 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 23 административных правонарушения и изъяли 3 единицы оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

«Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности», - напомнили в региональном управлении Росгвардии.

Теги: #Росгвардия #оружие #административная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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