Общество

Пресс-конференция в Общественном пресс-центре ПЛН: национальные проекты. Итоги-2021

Пресс-конференция «Национальные проекты: Итоги года» состоится завтра, 14 декабря, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

К участию в беседе с журналистами приглашены:

Рахманов Виталий Викторович - и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области

Стармолотов Станислав Янович — и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Евстигнеева Ольга Михайловна — председатель комитета по социальной защите Псковской области

Они расскажут об основных достижениях этого года, которые удалось осуществить в Псковской области в рамках реализации национальных проектов «Цифровая экономика», «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Каков процент реализации данных нацпроектов? С какими трудностями пришлось столкнуться? Каковы дальнейшие планы?

Подробнее об этом и многом другом — в 13.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция.