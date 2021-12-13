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«Единая Россия» дополнит законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

«Единая Россия» подготовит дополнительные предложения к законопроекту о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии со ссылкой на секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

«Партия обобщила все общественные предложения и запросы в конкретные решения, и наши депутаты "Единой России" добились их поддержки у вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, - отметил секретарь Генсовета. - Это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. И, конечно, получения медсертификата переболевшими бессимптомно».

Он отметил, что основная задача партии - защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. «Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», - сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета отдельно отметил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте не готов к принятию, а партия руководствовалась позицией президента – снять документ с рассмотрения Государственной Думой для дальнейшей доработки.

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«Принятие законопроекта о внесении изменений в "транспортное" законодательство, предполагающего предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет "Единой России", руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и конечно с опорой на мнение людей», - заключил Андрей Турчак.