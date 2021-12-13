Общество

Псковичи могут выиграть билеты на детский новогодний спектакль

Завод «Титан-Полимер» разыгрывает билеты на детский спектакль «Новый год в Зазеркалье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Театрализованная интерактивная программа посвящена книге "Алиса в стране чудес", поэтому на празднике вас будут ждать Безумный Шляпник, Алиса, Кролик и Красная Королева. И, конечно же, Дед Мороз!» - отмечается в сообщении.

Для того, чтобы получить билеты, нужно:

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Оставить в комментариях порядковый номер (1, 2, 3 и далее) под записью.

«Будьте внимательны и не дублируйте предыдущие номера», - отметили в «Титан-Полимер».

По итогам розыгрыша определят трех победителей. Один получит билеты на представление 25 декабря на 17:00, два – на 19:00. Каждый победитель получит билеты на двух детей. Праздничная программа рассчитана на детей от 5 до 10 лет. Мероприятие состоится в СРП «Простория».

Победители будут определять случайным образом 17 декабря по номерам, оставленным в комментариях к записи с помощью генератора случайных чисел.