Общество

Почетному гражданину Острова Павлу Мищенкову вручили медаль

Глава Островского района Дмитрий Быстров поздравил почетного гражданина города Острова, заслуженного тренера России, экс-руководителя района Павла Мищенкова с 60-летием. Вместе с приветственным адресом юбиляру вручили медаль «За заслуги перед районом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

«От имени всех островичей и почитателей лыжного спорта благодарю вас за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Островском районе, за таких прекрасных воспитанников, которыми гордится Россия. В качестве талантливого наставника, активного общественного деятеля, достойного руководителя муниципалитета вы сделали много полезного и замечательного для Островского района и его жителей. Вам есть, чем гордиться! Желаю крепкого здоровья, духовного подъема и физических сил, успехов и удачи в труде, новых перспективных проектов и оптимизма, благополучия, уважения воспитанников и преданности добрых друзей, долгих и счастливых лет жизни!» - говорится в приветственном адресе главы Островского района.

В администрации напомнили, что Павел Мищенков родился 13 декабря 1961 года в деревне Березница Островского района. В 1979 году он окончил Псковский ордена «Знак Почета» Государственный педагогический институт имени С. М. Кирова.

В мае 1988 года Павел Мищенков был назначен директором АНО СОЦ «Юность». «Его энергичная и целенаправленная деятельность на этой должности дала импульс к развитию лыжного спорта в Островском районе и Псковской области. Благодаря его настойчивым усилиям был создан центр летней подготовки национальной сборной России по лыжным гонкам и биатлону на базе спортивно-оздоровительного центра "Юность", открыта школа-интернат спортивного профиля, где занимаются лучшие лыжники-гонщики и биатлонисты Псковской области и Российской Федерации», - заметили в администрации.

По инициативе Павла Мищенкова с 2000 года в Островском районе проводится летний чемпионат и первенство России среди лыжников-гонщиков. С развитием контактов с Союзом биатлонистов России в Острове стали проходить российские соревнования по биатлону на лыжероллерах.

Павел Мищенков являлся личным тренером воспитанника АНО СОЦ «Юность», заслуженного мастера спорта, члена национальной сборной России по лыжным гонкам, бронзового призера чемпионата мира, неоднократного победителя и призера кубка мира, первенства России, олимпийского чемпиона Зимних олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Михаила Иванова.

В 1991 году Павел Мищенков был избран депутатом городского Совета и Областного совета депутатов. В 2005 году он стал депутатом Собрания депутатов городского поселения «Остров» I созыва по одномандатному избирательному округу №12, а уже в 2007 году – депутатом Псковского областного Собрания депутатов IV созыва.

«На депутатском посту он регулярно встречался с избирателями, оказывал помощь в решении многих социально-значимых вопросов, за что пользовался среди островичей большим авторитетом и уважением», - отметили в администрации.

В марте 2009 года Павел Мищенков был всенародно избран главой Островского района. Благодаря тесному взаимодействию и умело налаженным контактам с администрацией Псковской области Павлу Мищенкову удалось привлечь максимум внимания в содействии и решении ключевых проблемных вопросов в Островском районе, отметили в органе власти.

По инициативе Павла Мищенкова в январе 2013 года на базе Центра подготовки лыжников и биатлонистов «Юность» впервые проведены такие международные соревнования, как V этап кубка IBU по биатлону. В администрации рассказали, что уровень проведения этих состязаний высоко оценил специально прибывший по приглашению тогда действующего губернатора Псковской области Андрея Турчака министр спорта РФ Виталий Мутко.

Павел Мищенков награжден почетными званиями «Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ», «Заслуженный тренер России», «Отличник просвещения РФ», Золотым знаком I степени общества «Динамо» «За заслуги в области спорта», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России».

В 2001 году Павлу Мищенкову присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Острова».