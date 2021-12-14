Общество

Игорь Максимов о COVID-19: Мы теряли и пожилых, и молодых сотрудников

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о том, что из-за пандемии коронавируса предприятие теряло сотрудников.

«Самое неприятное, что могло случиться с нами, - мы теряли людей. И пожилых, и молодых сотрудников...» - сказал он, подводя итоги уходящего года.

Кроме того, были случаи, когда одновременно на больничном находилось 100 сотрудников. «Не только из-за ковида. Было практически тяжело осуществить нормальное функционирование производства. Но мы справились», - отметил Игорь Максимов.