Общество

Средние показатели по заболеваемости превышены в трех районах Псковской области

Среднеобластные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией превышены в Опочецком, Порховском и Новосокольническом районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стала темой совещания главы региона Михаила Ведерникова в понедельник, 13 декабря.

Об основных параметрах рассказал руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Он отметил, что показатели заболеваемости в Псковской области продолжают снижаться. «Мы вышли на уровень последней недели сентября этого года», — акцентировал внимание Александр Нестерук.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что в дистанционном формате главам Опочецкого, Порховского и Новосокольнического районов дали рекомендации по исправлению сложившейся ситуации. Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести заседания районных оперативных штабов для активизации процессов борьбы с COVID-19, а также проанализировать проведение контрольных мероприятий на местах.

Говоря об итогах перевода школьников на дистанционное обучение, Александр Нестерук положительно оценил эту меру и подчеркнул, что она позволила значительно улучшить ситуацию.

Прокомментировала ситуацию и первый вице-губернатор — до введения дистанционного обучения на карантине находились более 160 классов в школах областной столицы, в начале текущей недели их осталось порядка 80. Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила снижение нагрузки на детскую поликлинику в 2 раза.

Михаил Ведерников спросил, каков уровень вакцинации от гриппа среди детского населения. Марина Гаращенко подчеркнула, что план перевыполнен, общий уровень вакцинации составляет 87%. Но при этом показатели вакцинации всего населения региона пока что не достигли плановых значений. Глава региона поручил продолжить активное информирование граждан о необходимости вакцинации от гриппа.

Марина Гаращенко доложила о ситуации в амбулаторном и стационарном звеньях здравоохранения. Коечный фонд для борьбы с COVID-19 загружен приблизительно на 70%. Снижается загрузка реанимационного коечного фонда, так как уменьшается количество пациентов с тяжелым течением COVID-19. Общий уровень вакцинации от новой короновирусной инфекции превысил 60% от планового показателя.

«В ближайшие дни в областном перинатальном центре начнет работу пункт вакцинации для беременных», — добавила Марина Гаращенко.

Губернатор сказал, что с учетом снижения уровня заболеваемости необходимо «дать медикам передохнуть» и поручил профильному комитету проработать вопрос по организации внеплановых выходных. Также глава региона дал задание проработать вопросы по доставке материалов по ПЦР-тестированию из отдаленных районов, поскольку обращения по ожиданию ответа от граждан поступают систематически.