Общество

Сквер на улице Труда в Пскове впервые украсили к Новому году. ФОТО

Сквер на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов в Пскове впервые украсили к Новому году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В сквере рядом с библиотекой «Родник» имени С. А. Золотцева установили инсталляцию в виде открытой книги на кубе. Деревья вокруг светящейся инсталляции оснастили гирляндами.

Ранее сообщалось, что в этом году администрация Пскова дополнительно закупила украшения для областного центра на 10 миллионов рублей. Теперь, помимо улицы Пушкина, площади Ленина и Детского парка, украшения появились в других скверах и парках Пскова.