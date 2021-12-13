Общество

Более 400 обращений поступило в адрес главы Пскова в социальных сетях за выходные

Более 400 обращений поступило в адрес главы Пскова в социальных сетях за прошедшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Глава Пскова Елена Полонская совместно с сотрудниками аппарата Псковской городской Думы продолжают собирать и обрабатывать предложения жителей города по формированию бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, полученные через социальные сети.

«Хотелось бы поблагодарить псковичей за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к родному городу. Самыми активными оказались пользователи социальной сети "ВКонтакте". Только за минувшие выходные в мой адрес поступило более 400 обращений, и они продолжают поступать. Не все они содержат предложения по бюджету, в части обращений говорится о проблемах, которые нужно решать в ручном режиме, и за каждым из них мы закрепили ответственное лицо из числа сотрудников аппарата городской Думы», - рассказала Елена Полонская.

Если три года назад в списке вопросов горожан лидировала тема ремонта дворов, то в этом году на первом месте - вопросы замены детских игровых площадок и установки новых игровых комплексов как на частных дворовых территориях, где такие работы возможно провести в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», так и на территориях, которые обслуживает муниципальное образование «Город Псков». На втором месте - вопросы по ремонту дворов, причем больше всего таких обращений поступило от жителей Запсковья и микрорайона Любятово, отметили в пресс-службе ОМСУ.

«Немалая часть обращений связана с качеством отопления в зимний период в многоквартирных домах. Для меня как для руководителя муниципалитета такие жалобы свидетельствуют о том, что управляющие компании некачественно подготовились к отопительному сезону. Предприятие "Псковские тепловые сети" подает во все многоквартирные дома теплоноситель одинаковой температуры, и появление таких точечных жалоб - сигнал о недоработках со стороны управляющих организаций», - подчеркнула глава города.

Кроме того, в адрес Елены Полонской поступило немало обращений, связанных с необходимостью капитального ремонта здания Дома детского творчества. «Я могу только поддержать псковичей в этом вопросе. Действительно, Дом детского творчества, где на сегодня сконцентрировано большое количество детских коллективов, требует как капремонта, так и замены оборудования, на котором занимаются наши дети», - заключила руководитель муниципалитета.