Общество

Психологический семинар для семей детей-инвалидов прошел в Локне

В Центре социального обслуживания Локнянского района при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда прошел психологический семинар и творческий мастер-класс для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Мероприятие прошло в рамках проекта «Берегите матерей», реализуемого на средства субсидии комитета по социальной защите Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Детского фонда.

Психолог ЦСО Локнянского района Татьяна Завьялова разработала и провела психологический тренинг, направленный на профилактику эмоционального выгорания мам, воспитывающих особенных детей. Мамы послушали лекцию, отвечали на вопросы психолога, выполняли психологические упражнения, а также работали с метафорическими картами. В дополнение к тренингу специалисты разработали информационный буклет, в котором собрали советы для профилактики эмоционального выгорания мам.

Параллельно психологическому тренингу, пока мамы учились заботиться о себе, их дети учились делать поздравительные открытки. Творческий мастер-класс для особенных ребят провела социальный педагог ЦСО Локнянского района Евгения Царева. С ее помощью и подсказками дети сделали красочные открытки, которые в конце мероприятия подарили своим мамам, добавили в пресс-службе Детского фонда.

Завершилось мероприятие вручением подарков семьям. Каждая семья получила подарок со сладостями к чаю. После этого, все участники мероприятия были приглашены выбрать одежду и обувь для своих детей.

По словам специалистов ЦСО Локнянского района семьи с большим удовольствием приняли участие в мероприятии. А закупленных в рамках проекта материалов для творчества хватит для организации еще нескольких подобных мастер-классов.

«Детский фонд от лица семей Локнянского района, воспитывающих детей-инвалидов, сердечно благодарит комитет по социальной защите Псковской области за выделенную субсидию на реализацию проекта "Берегите матерей". Благодаря выделенной субсидии удалось оказать комплексную помощь семьям с особенными детьми», - заключили в пресс-службе фонда.