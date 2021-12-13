Общество

Более тысячи вызовов обработали за неделю сотрудники Единой диспетчерской службы Пскова

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова за прошедшую неделю, с 6 по 12 декабря, принял и обработал более 1000 вызовов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В Единую дежурную диспетчерскую службу псковичи обращались по вопросам тепло- и водоснабжения, освещения, расчистки территорий от снега и другим.

За неделю диспетчеры зарегистрировали аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения населения, включая три сетевые аварии, повлекшие нарушение холодного и теплоснабжения. Коммунальные и аварийные службы устранили аварии в нормативные сроки, чрезвычайные ситуации допущены не были. Кроме того, ЕДДС зарегистрировала сообщения о трех пожарах. Возгорания удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Единая дежурная диспетчерская служба трижды проинформировала специализированные службы и управляющие организации о неблагоприятных явлениях погоды, связанных с сильным снегом и гололедными явлениями.

Напомним, ЕДДС создали в 2010 году. Она работает в круглосуточном режиме, поэтому жители города в любое время могут обратиться в службе при чрезвычайных ситуациях или их угрозе. Номер телефона – 055.