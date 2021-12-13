Дети из начальной школы становятся участниками ДТП чаще других — Владимир Папорт

Дизельное топливо подорожало в Псковской области более чем на 5%

Автобусы для обслуживания удаленных школьных маршрутов поступили в Псковскую область

Митрополит Тихон признался в поджоге избы наркодилеров в 90-е

Большинство читателей ПЛН выступили против переименования площади Ленина в Пскове

Дмитрий Быстров поручил создать комиссию для выяснения причин нарушения теплоснабжения в Острове

Пресс-конференция в Общественном пресс-центре ПЛН: как будут выглядеть Четыре угла?

Людей с яркой внешностью приглашают на работу в псковский драмтеатр

Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%

Около 400 пьяных водителей задержали в Пскове в 2021 году

Поездки в Турцию из Псковской области за ноябрь подорожали более чем на 40%

ВТБ: В следующем году три четверти вкладов в России будет открываться дистанционно