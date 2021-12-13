Общество

Спрос на вахтовых работников вырос почти на 50% по сравнению с допандемийным периодом

Спрос на вахтовых работников вырос почти на 50% по сравнению с допандемийным периодом. К такому выводу пришли аналитики службы hh.ru, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

С начала года и по состоянию на середину декабря в целом по стране на сферу вахты приходится порядка 6% от всего объема работных предложений или более 475 000 вахтовых вакансий. По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на вахтовых работников у российских компаний вырос на 43%.

По итогам года наибольший спрос на вахтовых работников испытывают работодатели Башкортостана и Москвы (по 6% в каждом регионе от всего объема вахтовых вакансий с начала 2021 года). В списке также Красноярский край и Иркутская область (по 5%), Свердловская область, Татарстан, Челябинская, Тюменская и Московская области (по 3%) и Омская область (2%). .

На регионы СЗФО приходится 6% от всего объема вахтовых вакансий по стране в этом году или более 26 000 вакансий. По сравнению с 2019 годом спрос на вахтовиков на Северо-Западе страны вырос на 59%. Наибольший спрос демонстрируют Санкт-Петербург и Мурманская область (по +170% вакансий в каждом регионе за 2 года). Вырос спрос на вахтовиков также в Ленобласти (+104% за 2 года), в Архангельской области (+66%), в Карелии (+64%), Коми (+54%), а также НАО (+24%). При этом, упал спрос на вахтовиков за 2 года в Псковской, Новгородской и Калининградской областях.

«В целом по состоянию на конец 2021 года спрос на работников, готовых работать по вахте, у российских работодателей достаточно высокий, но при этом активность соискателей количественно не отвечает спросу. Так, на одну вахтовую вакансию в целом по стране приходится лишь 3 резюме от вахтовиков, что говорит о серьезном дефиците кадров. В регионах СЗФО ситуация чуть лучше: на одну вакансию откликаются в среднем около 5 вахтовиков», - отметили аналитики.

За последние 2 года работодатели в целом по стране увеличили среднюю предлагаемую зарплату в вахтовых вакансиях на 18% или 10 000 рублей до 65 000 в среднем. В регионах СЗФО рост зарплат для вахтовиков более серьезный: +22% или на 15 500 рублей до уровня 85 000 рублей в среднем, подчеркнули в hh.ru.

Наибольший спрос на работников по вахте демонстрируют компании из сферы строительства и металлургии, на третьем месте по числу вахтовых вакансий компании, занимающиеся производством промышленного оборудования, тяжелое машиностроение, а также автобизнес.

Интересным итогом года стало повышение востребованности вахтовых работников в сферах, в которые ранее вахта массово не применялась, добавили аналитики. Так, на 127% увеличили число вахтовых вакансий компании из сферы ресторанно-гостиничного бизнеса, на 149% компании из сферы ЖКХ и на 100% компании создающие товары народного потребления. В данном случае очевидно, что кадровый голод 2021 года подтолкнул работодателей из данных сфер максимально расширять географию поиска и приглашать на свои площадки вахтовых работников.