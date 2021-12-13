Общество

Грантовый конкурс молодежных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове

Администрация города Пскова объявляет прием заявок на участие в конкурсном отборе «Есть идея» на предоставление грантов на реализацию социально значимых молодежных проектов на территории города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Цель конкурса — вовлечение местной молодежи в социальную практику, обеспечение развития общественной, творческой активности молодых людей, обладающих лидерскими навыками.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Конкурс проводится по трем направлениям: патриотизм, добровольчество и урбанистика. Гранты предоставляются в форме субсидий из бюджета города на организацию мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодых людей.

Максимальный размер субсидии составляет 100 тысяч рублей, всего будет разыграют три гранта. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Заявки принимаются с 13 по 20 декабря на сайте, а также по адресу: город Псков, улица Максима Горького, 15, по почте: pgmc-pskov@mail.ru и по телефону 56-44-44.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 28 декабря. Ознакомиться с положением можно по ссылке.