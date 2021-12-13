Общество

Армен Мнацаканян: Новые автобусы помогут сельским школьникам расширить спектр поездок

Новые автобусы помогут сельским школьникам расширить спектр экскурсионных поездок и внеучебной деятельности. Такое мнение высказал руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото: Пресс-служба «Единой России»

Армен Мнацаканян отметил, что автобусы будут востребованы в районах. «Дети смогут добираться до места учебы в комфортных условиях. Кроме того, новый транспорт позволит расширить спектр внеучебной деятельности, например, экскурсионных поездок»,- сказал он. Депутат подчеркнул, что партия в очередной раз показала, что является надежным плечом в работе органов исполнительной власти, оказывая поддержку в решении самых насущных вопросов граждан.

Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента по предложению депутатов «Единой России» и стали частью народной программы партии. Эту программу сформировали из конкретных потребностей людей, отметили в пресс-службе партии.

Как и было заявлено на совещании с участием первого-вице спикера Совета Федерации, секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и заместителя председателя правительства России Юрия Борисова, которое прошло в штабе общественной поддержки партии в сентябре этого года, новые автобусы поступили в регионы в кратчайшие сроки. Средства выделили из резервного фонда правительства.

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Напомним, Псковская область получила 30 школьных автобусов. Их направят в районы для транспортировки детей и педагогов. Новые автобусы ПАЗ и​ «ГАЗель Некст» будут задействованы на маршрутах в Островском, Печорском, Опочецком, Бежаницком, Пушкиногорском, Плюсском,​ Стругокрасненском, Гдовском, Новоржевском, Пыталовском,​ Локнянском районах, в​ Пскове и Великих Луках.