Общество

Призера Олимпийских игр Нину Черемисину поздравляют сегодня с 75-летием

75-летие отмечает сегодня член правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Нина Черемисина. Об этом сообщил председатель правления партии пенсионеров Михаил Иванов на своей личной странице в Instagram.

Нина Черемисина - заслуженный мастер спорта СССР, серебряный и бронзовый призер XXII Олимпийских игр по академической гребле, трехкратная чемпионка мира 1979, 1981, 1982 годов.

Фото: личная страница Instagram Михаила Иванова

Кроме того, она восьмикратная чемпионка СССР, победитель многочисленных международных регат, факелоносец эстафеты олимпийского огня олимпиады Сочи-2014, член Общественной палаты Псковской области состава с 2015 до 2018 года и член Избирательной комиссии Псковской области с 2007 до 2011 года.

Михаил Иванов от себя и от партии пенсионеров поздравил именинницу с юбилеем, пожелал долгих лет жизни, здоровья и бодрости духа.