Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции по итогам конкурса на эскиз застройки Четырех углов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной итогам конкурса на эскиз застройки Четырех углов в Пскове.

Напомним, состояние квартала в границах улиц Пароменской, Максима Горького, Петровской и Рижского проспекта давно вызывает нарекания у горожан. Долгое время там находился рынок в стиле «привет из 90-х», и эта территория, расположенная в непосредственной близости от исторического центра Пскова, выглядела, мягко сказать, непрезентабельно. К настоящему времени все строения, включая неопрятные ларьки и торговый дом «Тимохин», демонтированы — остался только большой ангар.

В июне ООО «Фавор», учредителем которого является известный бизнесмен, экс-депутат Псковского областного Собрания Михаил Гавунас, объявило открытый конкурс на проект-идею застройки территории квартала (гостинично-торговый комплекс). Его итоги были озвучены на прошлой неделе. В результате голосования членов жюри одинаковое количество баллов набрали два проекта, выполненных псковскими архитекторами Владимиром Шуляковским и Юрием Ширяевым.

Как, по мнению псковских архитекторов, должна выглядеть территория рынка на Четырех углах? Где можно увидеть поступившие на конкурс эскизы? Дойдет ли дело до реального строительства? Подробнее на эти и другие вопросы ответят представитель инвестора Николай Рассадин и известный псковский архитектор, один из победителей конкурса эскизов Владимир Шуляковский.

Трансляция завершена.