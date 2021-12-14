Начинается видеотрансляция пресс-конференции по итогам реализации нацпроектов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Национальные проекты: Итоги года», которая начинается в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.
К участию в беседе с журналистами приглашены:
Рахманов Виталий Викторович - и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области
Стармолотов Станислав Янович — и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Евстигнеева Ольга Михайловна — председатель комитета по социальной защите Псковской области
Они расскажут об основных достижениях этого года, которые удалось осуществить в Псковской области в рамках реализации национальных проектов «Цифровая экономика», «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».