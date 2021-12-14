Общество

Губернатор призвал псковичей соблюдать антиковидные меры и встретить Новый год без допограничений

Ближайшие две недели необходимо особенно тщательно соблюдать меры противовирусной безопасности и сделать все, чтобы встретить Новый год здоровыми и без дополнительных ограничений, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал свежую статистику заболеваемости COVID-19. Так, за прошедшие сутки коронавирусом в в регионе заразились 172 человека. Общее число инфицированных составило 68 711.

Вылечились 59 952 жителя региона (+157 за сутки), скончался от коронавируса 1 161 пациент.