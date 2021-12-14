Общество

Дополнительные дошкольные группы организуют в Писковичах

8 млн рублей направят Псковскому району для выкупа нежилого помещения в деревне Писковичи, подходящего по параметрам для организации в нем двух дополнительных групп детского сада «Рябинушка». Такое решение приняла согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«Детский сад "Рябинушка" на сегодняшний день обслуживает больше детей, чем позволяет проектная мощность (120 человек), - рассказала глава Псковского района Наталья Федорова. - Очередь детей в возрасте до 3 лет — 91 человек. Используем потенциал и деревни Портянниково, где есть новый детский сад, но, чтобы полноценно обслуживать население Писковичей, необходимо дополнительное здание».

В выкупаемом нежилом помещении необходимо провести ремонт, заметила глава муниципалитета, на эти цели предусмотрено 6 млн рублей. «Закроем порядка 60 мест и, возможно, чуть больше», - добавила Наталья Федорова.



Председатель регионального комитета по финансам Людмила Павлова добавила, что Псковскому району предусмотрена дотация на сбалансированность бюджета, которую направят на выкуп указанного здания.