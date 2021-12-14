Общество

Прививочный пункт для беременных открылся в Пскове

Прививочный пункт для беременных псковичек открылся в перинатальном центре. Вакцинация посетительниц проводится после осмотра акушера-гинеколога. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.

За прошедший день 898 жителей Псковской области поставили первую аппликацию вакцины от коронавируса. Общее количество привитых первым компонентом составило 256 012 человек. Вторую часть вакцины получили 1 923 жителя региона, всего - 247 598 псковичей.

На ревакцинацию вчера отправились 420 псковичей, всего же повторно прививку сделали 26 834 жителя области.