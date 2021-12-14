Общество

Псковичей призывают помочь в сборе вещей для малоимущих и погорельцев

Псковское региональное отделение ЛДПР продолжает сбор вещей для малоимущих семей с детьми и погорельцев, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Жители районов Псковской области сейчас оказались в особенно трудном положении: сложно с работой, завышенные цены в магазинах и автолавках. Из-за сильных морозов участились случаи пожаров в домах с печным отоплением. Именно поэтому региональное отделение ЛДПР продолжает сбор одежды и обуви для малоимущих семей с детьми и семей погорельцев.

Если у вас есть вещи в хорошем состоянии, но вы ими не пользуетесь, приносите их по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 47 (с 10 до 18 часов), Псковское региональное отделение ЛДПР.

Они обязательно найдут нового владельца, кому сейчас особенно трудно», - заключили в региональном отделении партии.