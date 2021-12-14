Общество

Алексей Севастьянов войдет в состав рабочей группы по совершенствованию оплаты труда медиков

Оказание медицинской помощи детям, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, обсудили на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в своем обращении указал, что в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Пскова не хватает медицинских сестер.



«В настоящее время в 28 общеобразовательных учреждениях города Пскова должно быть 56 ставок медицинского персонала, введено 53 ставки, фактически работают 17 человек. В четырех школах медсестер нет вообще, в девяти учреждениях они приходят от одного до трех раз в неделю. В 56 дошкольных образовательных учреждениях города Пскова должно быть 120 ставок медицинского персонала, введено 80, фактически работают 57 человек. В шести детсадах медсестер нет вообще. Я понимаю, что у нас дефицит медицинских кадров. Это одна из причин. И, на мой взгляд, еще одна причина — метод оплаты труда», - сказал он. Депутат предложил пересмотреть норматив «1 медработник на 100 воспитанников» и увеличить заработную плату медсестрам.

По словам председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, если несовершеннолетнему требуется медицинская помощь, то ее оказывает территориальная медицинская организация или скорая медицинская помощь.



«Все образовательные организации Псковской области сегодня обеспечиваются медицинской помощью в соответствии со стандартами оказания этой помощи, - пояснила первый вице-губернатор Вера Емельянова. - Это делается путем заключения договоров с медицинскими организациями. В отдельных случаях есть штатные медицинские сотрудники, которые там находятся. Конечно, мы работаем над тем, чтобы в каждом учреждении появился медицинский работник, но по понятным причинам сегодня это позволить не можем. Но медицинскую помощь оказываем».

Вера Емельянова отметила, что федеральные нормативы поменять нельзя. «Но на рабочую группу по заработной плате вынесем вопрос о стимулировании медицинских сотрудников, которые работают в образовательных организациях. Это можно сделать не меняя норматив, есть другие инструменты. Алексей Анатольевич, мы вас приглашаем в состав этой рабочей группы по зарплате и готовы рассмотреть вопросы, при необходимости внести изменения в областное положение об оплате труда медикам. Сегодня ни один ребенок в наших образовательных организациях не оставлен без медицинской помощи. Все, что необходимо, в содружестве с медицинскими учреждениями на базе школ и детских садов организовано и проводится в полном объеме».



Вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поинтересовался у Алексея Севастьянова, готов ли он войти в состав рабочей группы по совершенствованию оплаты труда медицинских работников.



«Да», - ответил Алексей Севастьянов. Вера Емельянова добавила, что заседание рабочей группы постараются провести до конца года.