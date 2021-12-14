Общество

Более 20 нарушений в работе частной охраны выявили псковские росгвардейцы

Росгвардейцы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охранник» в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, оно прошло в целях предотвращения и пресечения нарушений в области частной охранной деятельности на территории региона.

Росгвардейцы проверили более ста охранников, девять из которых осуществляют охрану с оружием. В результате было выявлено двадцать шесть административных правонарушений.

В ходе мероприятия сотрудники управления проводили работу по разъяснению федерального законодательства о частной охранной деятельности. В частности, они говорили о соблюдении правил хранения и ношения огнестрельного оружия, недопущении фактов хищения оружия, а также применения физической силы и специальных средств при охране.