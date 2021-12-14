Общество

Жителей Великих Лук просят не парковаться на маршруте перевозки новогодней ели

Автовладельцев Великих Лук просят не парковаться на маршруте транспортировки новогодней ели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Луки.ру.

Новогоднюю ель будут транспортировать к месту установки 15 декабря, с 9.00 до 19.00. Ее повезут по следующим улицам: Октябрьский проспект, проспект Ленина, улица Некрасова, площадь Ленина.

Администрация города просит автомобилистов воздержаться от парковки транспорта по данному маршруту, а также предусмотреть соответствующие пути объезда по городу.

Ранее сообщалось, что Великие Луки уже начали украшать к Новому году, в том числе новой 700-метровой гирляндой.