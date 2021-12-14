Общество

За нарушение «масочного» режима за неделю оштрафовали 340 псковичей

340 человек в Псковской области оштрафовали за неделю, с 6 по 12 декабря, за нарушение «масочного» режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Судами Псковской области за период с 6 по 12 декабря 2021 года рассмотрено 386 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение "масочного" режима), из них 340 правонарушителям назначены штрафы от 1000 рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю в регионе вынесли 38 предупреждений, по восьми делам приняли иные процессуальные решения.