Общество

Как обогнать всех в цифровую эпоху

Дистанционная доступность большинства услуг изменила правила игры практически на всех рынках: сегодня во главу угла необходимо ставить человека и его нужды, причем предлагать сервисы, используя по-настоящему современные технологии. Старейший российский страховщик «Росгосстрах» знает, как это сделать, вековой опыт общения с клиентами в самые трудные для людей моменты не прошел даром.

Именно для того, чтобы максимально полно удовлетворять потребности своих клиентов, компания начала выстраивать свою суперсовременную версию — «Росгосстрах 2.0», динамично развивающуюся клиентоориентированную компанию с постоянно совершенствующейся IT-архитектурой. В новую стратегию включена разработка новых цифровых продуктов и услуг, внедрение электронного документооборота на всех этапах взаимодействия с клиентом, построение сервисных вертикалей с целью вовлечь в свою «орбиту» не только своих страхователей, но и других людей.

Компания запустила две цифровые платформы, обеспечивающие людям сервисное сопровождение в вопросах заботы о здоровье и автомобиле. Третья должна появиться в 1 квартале 2022 года, она будет агрегатором услуг, связанных с покупкой, оформлением, страхованием, ремонтом недвижимости, оплатой налогов, юридическим сопровождением.

Сервисные вертикали — «Мой_Сервис Авто» и «Мой_Сервис Мед», серьезно расширяют возможности страховой защиты и включают опции, которые не всегда есть в полисе. Через «автоплатформу» можно вызвать эвакуатор или помощь на дорогах, дистанционно получить консультацию автомастера. Можно даже заказать подбор и оформление нового или подержанного автомобиля в салоне.

«Мой_Сервис Мед» — навигатор по клиникам и врачам, позволяющий быстро найти то, что нужно, по разным параметрам — по территориальному признаку, стоимости услуги или по рейтингу врача. К личному кабинету привязана электронная медкарта, где в любой момент можно посмотреть результаты проведенных исследований и рекомендации врачей.

Создавая подобные сервисы, страховщик думает, в первую очередь, о том, чтобы быть полезным людям в разных областях их жизни в любое время.

«Огромный опыт в решении различных вопросов клиентов, накопленный менеджерами и агентами "Росгосстраха", дает компании возможность точно определять потребности человека. Мы не угадываем желания клиента, мы точно знаем, что ему нужно, — отметил директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Псковской области Николай Басов. — Именно поэтому с нами остаются надолго, а наш бренд — самый узнаваемый среди отечественных страховых компаний».

Цифровизация изменила и работу агентов — они по всей стране теперь вооружены новейшими технологиями и могут оформлять договоры и оплачивать полис дистанционно из любой точки страны, где есть интернет. Но «новая реальность», возникшая в пандемийные годы, не лишила их базовой черты, которую «Росгосстрах» пронес через столетие, — человечности. Многие агенты дружат со своими клиентами, зачастую они ведут целые семьи на протяжении многих лет. Это неудивительно, ведь они всегда готовы разъяснить, посоветовать, прийти на помощь.

35 тысяч агентов компании — бесценный актив, который делает «Росгосстрах» одной из крупнейших агентских компаний на страховом рынке.

Источник: компания «Росгосстрах»