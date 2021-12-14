Общество

Более 70 классов в Псковской области закрыты на карантин из-за COVID-19

На карантине из-за новой коронавирусной инфекции в Псковской области находится 71 класс в 36 школах. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Кроме того, на карантин из за COVID-19 закрыты 30 групп в 23 детских садах. На данный момент коронавирусом болеют 31 учитель и 24 воспитателя.

Из-за ОРВИ в Псковской области закрыты 128 классов в 44 школах и 19 групп в 12 детских садах. Также на карантине находится Середкинская школа в Псковском районе, школьники переведены на дистанционный режим обучения.