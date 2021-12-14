Общество

Мемориальную доску первому директору Дома спорта открыли в Пскове

Мемориальную доску заслуженному работнику физической культуры РСФСР, первому директору Дома спорта, участнику Великой Отечественной войны Сергею Борисову открыли в Пскове сегодня, 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Почетное право открыть мемориальную доску получили заслуженный тренер России по плаванию Виктор Калиниченко и сын Сергея Борисова Павел Борисов.

«Мне очень приятно, что сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти замечательного человека. Он восстанавливал наш город после войны и делал все, чтобы физическая культура и спорт отвлекали молодежь от вредных привычек. Мне приятно, что в школе олимпийского резерва "Барс" есть преемственность поколений! Благодарю вас за это», - выступил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов.

Он подчеркнул, что на Сергея Борисова нужно равняться в повседневной жизни, его книги стоит прочесть.

Заслуженный тренер России Виктор Калиниченко назвал Сергея Борисова своим наставником.

«Я считаю, что это был выдающийся человек и деятель спорта. Он, боевой летчик, имел награды времен войны. Он защищал наше будущее и нашу страну. Хочу напомнить, что именно при нем начали строиться стадионы и спортивные базы города, а также уникальный бассейн в лагере "Нептун". Уже в 1960-е годы Псковский спорт стал достойно проявлять себя на всероссийском и международном уровне!» - сказал Виктор Калиниченко.

Павел Борисов поблагодарил собравшихся и школу олимпийского резерва «Барс» за сохранение памяти о его отце. В заключение он обратился к администрации города за помощью в издании 1300 страниц мемуаров Сергея Борисова и исполнении его мечты построить 50-метровый бассейн в Пскове.