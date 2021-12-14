Общество

Светящийся Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ

До Нового года осталось чуть больше двух недель, и в Пскове уже чувствуется праздничная атмосфера. По традиции в центре установили красивую ель, а в парках и скверах зажглись разноцветные гирлянды и засияли светодиодные фигуры самых разных персонажей.

В офисах и домах псковичей начинают появляться елки, мандарины и фонарики на окнах. Горожане удивляют «вытынанками», «парадом снеговиков» и неожиданными гостями на подоконнике и активно участвуют в конкурсе новогоднего украшения фасадов, надеясь на победу.

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Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка становится публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.

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Что уже сделано и как преобразился областной центр к Новому году - в фоторепортаже Вадима Боченкова.