Светящийся Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ

До Нового года осталось чуть больше двух недель, и в Пскове уже чувствуется праздничная атмосфера. По традиции в центре установили красивую ель, а в парках и скверах зажглись разноцветные гирлянды и засияли светодиодные фигуры самых разных персонажей.
В офисах и домах псковичей начинают появляться елки, мандарины и фонарики на окнах. Горожане удивляют «вытынанками», «парадом снеговиков» и неожиданными гостями на подоконнике и активно участвуют в конкурсе новогоднего украшения фасадов, надеясь на победу.
Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка становится публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.
Что уже сделано и как преобразился областной центр к Новому году - в фоторепортаже Вадима Боченкова.