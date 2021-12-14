Общество

Вопрос содержания общественных пространств рассмотрели в Пскове

Заниженные региональные нормативы расходов на уличное освещение, озеленение города, содержание мест захоронения и уборку мусора, учитываемые при определении дотаций муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности, обсудили на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Каждый год вводим новые общественные пространства, благодаря участию в различных программах изыскиваем разные способы модернизации пространств, - отметил глава администрации Пскова Борис Елкин. - Это влечет за собой дополнительные затраты на их эксплуатацию, содержание. Вопрос содержания мест захоронения - тоже очень актуальный. Если говорить об уличном освещении, средств тоже не хватает. В других муниципалитетах эта проблема, думаю, более ярко выражена».

Вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков подчеркнул, что в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды количество «красивых и хороших объектов выросло». «Чтобы они существовали и приносили радость, необходимо дополнительное финансирование. Что касается уличного освещения, вопрос системный», - сказал он.

«По освещению вопрос будет рассматриваться у губернатора: будут увеличены расходы на новые опоры, это будет где-то 10 млн. И еще 10 млн - на освещение в целом. И на опоры, и на освещение - 20 млн рублей. Что касается коэффициентов для городов - их предусмотрим. Но здесь не появится дополнительных денег у городов, потому что у Пскова, например, почти 380 млн рублей превышение доходов над расходами, не считая неналоговых доходов. Поэтому коэффициенты будут предусмотрены, но выделить дополнительные деньги на озеленение и конкретно освещение, без тех "допов", которые будут распределены, не получится по закону о межбюджетных отношениях», - ответила вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова.

«Наша роль - правильно использовать и распределить ресурсы, сделать методику, по которой можно это будет поэтапно доводить до совершенства», - добавила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Согласительная комиссия рекомендовала подготовить соответствующую методику расчета и продолжить работу по увеличению расходов на выделение средств при введении новых объектов.